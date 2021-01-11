На Донетчине выявили 153 заболевших COVID-19

За минувшие сутки, 10 января, лаборатории Донецкой области сообщили о 153 больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.



Так, 79 случаев COVID-19 выявлено в Краматорской ТГ, 66 — в Мариупольской ТГ, 7 — в Бахмутской ТГ, 1 — в Угледарской ТГ. Среди новых пациентов — пятеро детей.



С начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории зафиксировано 39 572 случая заболевания, из которых 31 250 человек выздоровели, 725 — умерли.

В Украине за сутки зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. 4 819 пациентов выздоровели, умерли — 68.