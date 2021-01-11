«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса

Футбольный клуб «Шахтер» снял документальный фильм «Не хватает дома» о поездке футболистов на Донбасс.



Игроки «Шахтера» Максим Малышев и Давид Хочолава в декабре 2020 года побывали в трех подконтрольных правительству Украины городах у линии соприкосновения: Авдеевке, Марьинке и Красногоровке.



Во время поездки Малышев и Кривцов играют в футбол и общаются с детьми из местных футбольных секций. Также в фильме показаны условия жизни у линии соприкосновения и разрушенная боями инфраструктура городов-спутников Донецка.



В описании к фильму подчеркивается, что впервые за 6 лет футболисты «Шахтера» «были так близко от родного города».