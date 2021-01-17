Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Лидеры «Большой семерки» летом встретятся на саммите

17 января 2021, 14:13

Лидеры «Большой семерки» летом встретятся на саммите

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что саммит «Большой семерки» (G7) запланирован на июнь 2021 года. В курортном поселке Карбис-Бей на юго-западе Великобритании встретятся лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. 

«Коронавирус, несомненно, является самой разрушительной силой, которую мы видели на протяжении многих поколений, и величайшим испытанием современного мирового порядка, которое мы переживаем», - говорится в распространенном офисом премьера заявлении Джонсона.

Саммит «Большой семерки» в 2020 году должен был организовать президент США Дональд Трамп, но встречу переносили несколько раз из-за коронавируса.

Главной темой встречи станет поиск путей выхода из мирового экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Также британский премьер-министр Борис Джонсон пригласил на саммит Австралию, Индию и Южную Корею. Британская Sunday Telegraph сообщила, что правительство Великобритании надеется, что саммит станет поводом для первой поездки в Европу в качестве президента США Джо Байдена. Он официально должен занять пост главы государства 20 января.

Россию исключили из «Большой восьмерки» в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Палата представителей Конгресса США проголосовала против того, чтобы вернуть Россию на саммит, но в 2020 году он так и не состоялся. В последний раз лидеры G7 собирались в 2019 году во Франции.

ТЕГИ

Прочее
Большая семерка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:38
«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых случаях заражения коронавирусом
10:35
«ДНР» на один день откроет пункт пропуска «Еленовка»
22:05
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
17:51
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили на Донетчине
11:59
За сутки «ДНР» зарегистрировала 330 новых случаев заражения COVID-19
10:34
«ДНР» показала работу своего КПВВ под Донецком
10:01
В Макеевке из-за пожара не работает городская телефонная связь
09:28
В «ЛНР» зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом
23:00
В «ГАИ ДНР» рассказали, какие будут штрафы за вождение авто без техосмотра
22:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 января
20:38
«ДНР»: Качество воды в некоторых городах ухудшилось
17:00
ОБСЕ зафиксировала разрывы от боеприпасов на Луганщине
все новости
14:37
На Луганщине еще 101 человек заболел коронавирусом
14:19
В Донецкой области за сутки умерли пятеро пациентов с COVID-19
14:13
Лидеры «Большой семерки» летом встретятся на саммите
13:55
Сослуживцы погибших разведчиков Красногрудя и Журавля: Командование знало и одобрило их «вылазки»
10:38
«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых случаях заражения коронавирусом
10:35
«ДНР» на один день откроет пункт пропуска «Еленовка»
08:30
В Украине – почти 6 тысяч новых случаев коронавируса
08:21
Штаб ООС: На Донбассе 4 раза обстреляны украинские позиции
22:27
Мариупольского бизнесмена застрелили во время задержания. Начато расследование
22:05
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
21:05
ЦИК объяснил невозможность проведения выборов в 18 громадах Донбасса в марте
17:51
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили на Донетчине
все новости
ВИДЕО
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
16 января, 22:05
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция