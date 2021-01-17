Лидеры «Большой семерки» летом встретятся на саммите

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что саммит «Большой семерки» (G7) запланирован на июнь 2021 года. В курортном поселке Карбис-Бей на юго-западе Великобритании встретятся лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии.



«Коронавирус, несомненно, является самой разрушительной силой, которую мы видели на протяжении многих поколений, и величайшим испытанием современного мирового порядка, которое мы переживаем», - говорится в распространенном офисом премьера заявлении Джонсона.



Саммит «Большой семерки» в 2020 году должен был организовать президент США Дональд Трамп, но встречу переносили несколько раз из-за коронавируса.



Главной темой встречи станет поиск путей выхода из мирового экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.



Также британский премьер-министр Борис Джонсон пригласил на саммит Австралию, Индию и Южную Корею. Британская Sunday Telegraph сообщила, что правительство Великобритании надеется, что саммит станет поводом для первой поездки в Европу в качестве президента США Джо Байдена. Он официально должен занять пост главы государства 20 января.



Россию исключили из «Большой восьмерки» в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Палата представителей Конгресса США проголосовала против того, чтобы вернуть Россию на саммит, но в 2020 году он так и не состоялся. В последний раз лидеры G7 собирались в 2019 году во Франции.