Лавров заявил о «поддержке» РФ передачи украинцев из тюрем «Л-ДНР» Медведчуку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что решения о передаче группировками «ДНР» и «ЛНР» группы удерживаемых граждан Украины было принято при российской поддержке.



«(Самопровозглашенные — Ред.) республики при нашей поддержке, как вы знаете, объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан, которые удерживаются на территории "ДНР" и "ЛНР", Киеву. В одностороннем порядке», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.



При этом он обвинил украинскую сторону в затягивании обмена удерживаемыми лицами, переговоры о котором продолжаются с прошлого года в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.



«Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда, за то, что обмен "всех на всех", как договаривалось раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям», — заявил Лавров.

В субботу представители «ДНР» и «ЛНР» в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить некоторых граждан Украины, которые удерживаются в тюрьмах. При этом было указано, что посредником в этом выступит украинский оппозиционный политик Виктор Медедчук, который близок к президенту РФ Владимиру Путину и является его кумом.



Медведчук участвовал в освобождении пленных на Донбассе во время президентства Петра Порошенко. С избранием на пост главы государства Владимира Зеленского переговоры об обменах велись без его участия.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук расценил заявление о готовящемся освобождении украинцев как попытку России уклониться от выполнения международных договоренностей.