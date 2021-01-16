Группировки «Л-ДНР» готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Виктора Медведчука. Об этом говорится в совместное заявление группировок Владислава Дейнего и Натальи Никоноровой.



Отмечается, что в эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против боевиков.



Пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что никак не может прокомментировать эту информацию.