Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «Л-ДНР» заявили, что передадут заключенных Украине. Посредник — Медведчук

16 января 2021, 15:24

В «Л-ДНР» заявили, что передадут заключенных Украине. Посредник — Медведчук

Группировки «Л-ДНР» готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Виктора Медведчука. Об этом говорится в совместное заявление группировок Владислава Дейнего и Натальи Никоноровой.

Отмечается, что в эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против боевиков.

Пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что никак не может прокомментировать эту информацию.

ТЕГИ

Организации
ДНР ЛНР
Люди
Виктор Медведчук

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:59
За сутки «ДНР» зарегистрировала 330 новых случаев заражения COVID-19
10:34
«ДНР» показала работу своего КПВВ под Донецком
10:01
В Макеевке из-за пожара не работает городская телефонная связь
09:28
В «ЛНР» зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом
23:00
В «ГАИ ДНР» рассказали, какие будут штрафы за вождение авто без техосмотра
22:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 января
20:38
«ДНР»: Качество воды в некоторых городах ухудшилось
17:00
ОБСЕ зафиксировала разрывы от боеприпасов на Луганщине
16:25
Под Луганском поселки остались без газа из-за аварии. «ЛНР» заявила о диверсии
14:32
На КПВВ «Новотроицкое» начали делать экспресс-тесты на коронавирус. Они нужны для быстрого завершения самоизоляции
10:28
«ДНР»: 20 смертей и 176 новых случаев заражения COVID-19
09:17
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 33 новых случая заражения коронавирусом за сутки
все новости
15:24
В «Л-ДНР» заявили, что передадут заключенных Украине. Посредник — Медведчук
14:23
В Луганской области подтверждено 155 новых случаев COVID-19. Умерли пять пациентов
13:31
Выборов в марте 2021 года не будет в 18 территориальных громадах Донбасса
11:59
За сутки «ДНР» зарегистрировала 330 новых случаев заражения COVID-19
10:34
«ДНР» показала работу своего КПВВ под Донецком
10:25
Коронавирус на Донетчине: 546 новых случаев заболевания и девять смертей
10:01
В Макеевке из-за пожара не работает городская телефонная связь
09:28
В «ЛНР» зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом
09:16
Штаб ООС: Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный ВСУ
08:44
Еще 7729 заболевших ковидом выявили в Украине
23:00
В «ГАИ ДНР» рассказали, какие будут штрафы за вождение авто без техосмотра
22:49
На Донетчине будут судить 4 женщин за организацию «референдума» в 2014 году
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция