В Мариуполе на Крещение не будет «официальных» прорубей для купания

В Мариуполе городская власть не планирует обустраивать специальные места для купания на Крещение, 19 января. В городском совете пояснили, что местная власть следует распоряжению правительства и призывает отпраздновать Крещение дома из-за пандемии коронавируса.



«Согласно постановлению Кабинета министров, все массовые празднества и мероприятия запрещены. Поэтому мы не будем организовывать купели, как это было в прошлые годы. Просим горожан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», - сказал начальник аварийно-спасательной службы Александр Татай.



При этом аварийно-водолазная служба будет работать 19 января в усиленном режиме. Для патрулирования пляжей задействуют три группы спасателей.