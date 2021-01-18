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Участники ТКГ договорились о возобновлении газоснабжения в Марьинку

18 января 2021, 18:43

Участники ТКГ договорились о возобновлении газоснабжения в Марьинку

На заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться о возобновлении газоснабжения в Марьинку. Об этом сообщили в украинской делегации в ТКГ.

«Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в Марьинке, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халитов Чевик», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в понедельник состоялось заседание Подгруппы по безопасности.

Украинская делегация предложила обсудить во время заседания 21 января недопущение нарушения режима прекращения огня и содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

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