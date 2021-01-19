Коронавирус в Донецкой области: еще 7 умерших и 172 заболевших

В Донецкой области зарегистрированое еще 7 смертей, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Новые летальные случаи произошли в Андреевской, Николаевской, Краматорской, Волновахской, Угледарской, Новогродовской и Дружковской громадах.



Кроме того, за понедельник, 18 января, выявлено 172 заболевших коронавирусом. География новых случаев заболевания (по громадам):



— 69 в Славянской;

— 47 в Мариупольской;

— 12 в Волновахской;

— 9 в Краматорской;

— 8 в Добропольской;

— 6 в Никольской;

— 5 в Мангушской;

— 4 в Лиманской;

— 3 в Покровской;

— по 2 в Кальчицкой, Мирненской и Новодонецкой;

— по 1 в Бахмутской, Николаевской и Новогродовской.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 41 989 заболевших COVID-19. Из них 35 203 человека выздоровели, а 774 умерли. Продолжают болеть 6 012 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 3 939 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 167 655 заболевших ковидом. Из них 886 248 человек выздоровели, а 21 046 умерли.