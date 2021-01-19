Коронавирус в Донецкой области: еще 7 умерших и 172 заболевших

В Донецкой области зарегистрированое еще 7 смертей, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
Новые летальные случаи произошли в Андреевской, Николаевской, Краматорской, Волновахской, Угледарской, Новогродовской и Дружковской громадах.
Кроме того, за понедельник, 18 января, выявлено 172 заболевших коронавирусом. География новых случаев заболевания (по громадам):
— 69 в Славянской;
— 47 в Мариупольской;
— 12 в Волновахской;
— 9 в Краматорской;
— 8 в Добропольской;
— 6 в Никольской;
— 5 в Мангушской;
— 4 в Лиманской;
— 3 в Покровской;
— по 2 в Кальчицкой, Мирненской и Новодонецкой;
— по 1 в Бахмутской, Николаевской и Новогродовской.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 41 989 заболевших COVID-19. Из них 35 203 человека выздоровели, а 774 умерли. Продолжают болеть 6 012 человек.
За минувшие сутки в Украине выявили 3 939 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 167 655 заболевших ковидом. Из них 886 248 человек выздоровели, а 21 046 умерли.