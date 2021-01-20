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Денисова: «Л-ДНР» передадут Украине девять человек

20 января 2021, 16:41

Денисова: «Л-ДНР» передадут Украине девять человек

Группировки «Л-ДНР» передадут посреднику девятерых незаконно удерживаемых лиц. Об этом во время брифинга на КПВВ «Золотое» в Луганской области рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Нам известно, что доставлены в следственный изолятор в город Луганск три человека, которых готовят на передачу, и в городе Донецк в следственном изоляторе шесть человек», — сказала она.

Денисова отметила, что передача может состояться в среду вечером, либо же в четверг утром.

«Ожидаем, что их передадут через такой маршрут: Луганск — Донецк, Ростов-на-Дону, Минск и Киев. То есть мы в ожидании», — сказала Денисова. 

Омбудсвумен сказала, что не может назвать фамилии граждан, которые будут переданы.

17 января группировки «Л-ДНР» заявили о готовности передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Виктора Медведчука.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что не может не приветствовать возвращение украинских граждан. В тоже время он подчеркнул, что расценивает заявления группировок, как попытку уклониться от выполнения международных договоренностей.

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