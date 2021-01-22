На КПВВ «Новотроицкое» сегодня не всем хватило бесплатных тестов на COVID-19

На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» сегодня, 22 января, закончились экспресс-тесты на COVID-19, которые были у медиков на этот день в наличии. Об этом «Вільному радіо» рассказали мониторы благотворительного фонда «Право на защиту».



«Через "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию прошли 89 человек, обратно – 50. Из них 27 успели сделать экспресс-тесты на COVID-19. Все результаты были отрицательные, поэтому люди смогут не оставаться на самоизоляции… В то же время был как минимум еще один желающий, для которого тест-систем уже не хватило», – сообщили в организации.



По данным мониторов, люди, которые следуют из отдельных районов Донецкой области знают о возможности сдать экспресс-тест и фактически не находиться на самоизоляции, поэтому чаще обращаются в медпункт на КПВВ.

Для прохождения линии соприкосновения в сторону неподконтрольной территории, необходимо установить мобильное приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции или отправиться на обсервацию в специальное учреждение.



Сейчас при получении негативного результата экспресс-теста на антиген коронавируса можно досрочно завершить самоизоляцию. С 15 января на КПВВ «Новотроицкое» начали делать бесплатные экспресс-тесты на антиген коронавируса.