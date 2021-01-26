В Луганской области подтверждено 56 новых случаев COVID-19. Умерли еще шесть больных

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



В результате осложнений умерли еще шесть больных — 63-летний мужчина и 71-летняя женщина из Рубежного; 77-летний мужчина и 68-летняя женщина из Северодонецка; 74-летний мужчина из Беловодского района; 79-летняя женщина из Кременского района.



31 новый случай заболевания выявили в Северодонецке, 13 в Лисичанске, семь в Попаснянском районе, по одному в Рубежном, Кормянском, Новоайдарском, Станично-Луганском, Старобельском районах.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 13 591 человека. Из них выздоровели — 11021 (242 за последние сутки); лечатся — 2183, умерли 387 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 20,6%.