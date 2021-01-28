Суд по делу Штепы перенесли на 9 февраля

Заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, назначенное на четверг, снова перенесли. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Штепы Александра Тананакина.



«Заседание перенесли на 9 февраля, поскольку сегодня Неля Игоревна в Славянске, занята в депутатской комиссии, она депутат горсовета», — сказал Тананакин.



28 января суд планировал начать слушание дела по сути.



Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого должно начаться в пятый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.



5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г. Славянска (Донецкая область), т. е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.



Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.



6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.