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Медведев рассказал о разочаровании политикой Зеленского

01 февраля 2021, 10:07

Медведев рассказал о разочаровании политикой Зеленского

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разочарован деятельностью президента Украины Владимира Зеленского.

«Что касается его нынешней позиции, то она меня как минимум разочаровала. Он пришел как антипод Порошенко, говорил: "Я это решу, это решу, а самое главное, смогу урегулировать ситуацию на юго-востоке". Ничего из этого он не сделал. Придерживается прежней риторики, иногда даже более радикальной, чем у его предшественника», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

Кроме того, Медведеву не понравилось высказывание Зеленского о равной ответственности нацистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. По мнению замглавы Совбеза и бывшего президента РФ, такое заявление абсолютно неприемлемо и является «предельно циничным», особенно для стран, которые раньше были в составе СССР, «таких как Украина, как Россия и так далее».

Также Медведев критично высказался о недавнем заявлении Зеленского о тотальной мобилизации в случае масштабного нападения со стороны РФ.

Дмитрий Медведев считается одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина. После ухода с поста премьер-министра РФ в начале 2020 года Медведев редко дает интервью и выступает публично.  

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