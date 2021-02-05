Министр здравоохранения Максим Степанов назвал критерии, при которых на территории региона будет введен «красный» уровень карантинных ограничений из-за коронавируса.



«У нас есть четкая стратегия на будущее, которая предусматривает общие противоэпидемиологические правила для всей страны. Кроме них, в зависимости от изменения в ситуации, в конкретной области будут вводится локальные ограничения», — сказал Степанов во время выступления в Верховной Раде.



Так, если 65% заполненных коек с кислородом или происходит рост количества госпитализированных более чем на 50% в течение 7 дней, то комиссия ТЭБ и ЧС введет жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации.

Ранее Кабмин анонсировал возвращение адаптивного карантина. Ожидается, что соответствующее постановление будет принято в ближайшие дни.



Адаптивный карантин означает, что административные единицы страны снова будут поделены на «зеленые», «желтые», «оранжевые» и «красные» зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом. Украина отказалась от адаптивного карантина в ноябре 2020 года, введя одинаковые ограничения по всей стране.