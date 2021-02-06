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Дело MH17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытое авиапространство

06 февраля 2021, 18:04

Дело MH17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытое авиапространство

В июле 2014 года, когда над Донбассом был сбит пассажирский самолет рейса MH17, Украина не знала, что гражданская авиация находится в опасности, поэтому нет оснований для возложения на нее ответственности за незакрытое воздушное пространство. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, со ссылкой на результаты независимого расследования, передает nu. nl.

Отмечается, что Нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую Украина сыграла в этой катастрофе.

Среди прочего, депутаты хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

Так, в отчете Фонда безопасности полетов отмечается, что «было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта», говорится в письме Блока депутатам.

Министр добавил, что, видимо, российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации.

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