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Запасы угля на украинских ТЭС по-прежнему минимальны

09 февраля 2021, 23:06

Запасы угля на украинских ТЭС по-прежнему минимальны

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) в феврале продолжают снижаться и по состоянию на 8 февраля составляют чуть больше половины (57%) минимально необходимых объемов. Об этом сообщила национальная энергокомпания «Укрэнерго».

В НЭК уточнили, что на конец недели по сравнению с ее началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тыс. тонн), антрацитового практически не изменились (+0,5 тыс. тонн). С начала ноября запасы газового угля снизились в 8,9 раза (до 240 тыс. тонн), антрацитового – в 2,5 раза (до 144,4 тыс. тонн).

Сейчас на складах есть 384,4 тысячи тонн угля всех марок. Почти половина запасов – 188 тысяч тонн продолжают оставаться на Луганской и Славянской ТЭС. По данным на вечер 9 февраля Луганская ТЭС работает тремя блоками мощностью около 400 МВт (меньше 10% всей работающей мощности ТЭС), Славянская ТЭС находится в ремонте со середины января.

В условиях дефицита угля и снижения температуры на ближайшие две недели основную работу будут выполнять энергоблоки ТЭС «Центрэнерго» на резервном топливе – газе и гидроресурсах.

Также в Украине в период пиковой нагрузки импортируют электроэнергию, что частично компенсирует дефицит мощностей на ТЭС и АЭС.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запланировала проверки на всех пяти ГК ТЭС («ДТЭК Днипроэнерго», «ДТЭК Захидэнерго», «ДТЭК Востокэнерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго») на основании обращения оператора системы передач «Укрэнерго» из-за необеспечения генкомпаниями гарантированных запасов угля.

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