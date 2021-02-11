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Сокращать не будут: В МВД представили новую структуру Нацполиции

11 февраля 2021, 14:30

Сокращать не будут: В МВД представили новую структуру Нацполиции

В министерстве внутренних дел представили новую модель системы Нацполиции с учетом изменений в административно-территориальном устройстве государства, сообщает пресс-служба ведомства.

Новое видение организации работы праоохранителей презентовал глава Национальной полиции Игорь Клименко сегодня во время расширенного заседания коллегии МВД. 

«В Украине успешно прошла административно-территориальная реформа: 490 районов ликвидировано, взамен создано 119 и 17 на временно оккупированных территориях. Поэтому сначала мы решили отталкиваться именно от этих нововведений. Но мы не просто следовали новообразованным районам, а провели детальный анализ. В результате у нас появилось 132 районных подразделения полиции – управления и отделы», – рассказал Клименко. 

Он сообщил, что отделения полиции разделены на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознание и превентивные службы. Это объясняется тем, что преступления небольшой тяжести теперь являются уголовными проступками, которые могут расследовать полицейские офицеры громад, участковые и работники ювенальной превенции. Поэтому не все небольшие подразделения нуждаются в наличии в своей структуре криминальной полиции и следствия. В МВД считают, что населения на таких территориях обслуживания в принципе немного и криминогенная ситуация спокойная. 

В частности, Игорь Клименко пояснил, что сектора полицейской деятельности – это небольшие подразделения полиции, где будет работать только превенция – то есть группы реагирования, которые оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением. 

Глава Нацполиции добавил, что одна из основных идей изменения модели управления – это создание на базе каждого района единого пространства безопасности. В распоряжение руководителя районного подразделения теперь поступают все наряды полиции и группы реагирования на территории района, и он самостоятельно может определять их дислокацию в зависимости от оперативной необходимости. Такое укрупнение подразделений позволит руководителю лучше контролировать личный состав, отметил Клименко. 

Он подчеркнул, что в процессе изменений сокращать количество территориальных подразделений полиции и личный состав – не будут. Однако сократят 1000 руководителей, а их должности передадут в службы, которые чаще всего общаются с людьми. 

В целом сейчас в Украине созданы 26 областных главных управлений Нацполиции, 646 территориальных подразделений и 500 полицейских станций.

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