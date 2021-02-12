Коронавирус в Донецкой области: еще 147 заболевших

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 147 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых случав заболевания по территориальным громадам:



— 51 в Мариупольской;

— 19 в Краматорской;

— 14 в Славянской;

— по 11 в Покровской и Торецкой;

— 9 в Лиманской;

— 8 в Селидовской;

— 7 в Константиновской;

— по 2 в Бахмутской, Мирноградской, Мангушской, Николаевской и Александровской;

— по 1 в Светлодарской, Кураховской, Новогродовской, Авдеевской, Новодонецкой, Шаховской и Добропольской.