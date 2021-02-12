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Коронавирус в Донецкой области: еще 147 заболевших

12 февраля 2021, 10:55

Коронавирус в Донецкой области: еще 147 заболевших

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 147 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. 

География новых случав заболевания по территориальным громадам:

— 51 в Мариупольской;
— 19 в Краматорской;
— 14 в Славянской;
— по 11 в Покровской и Торецкой;
— 9 в Лиманской;
— 8 в Селидовской;
— 7 в Константиновской;
— по 2 в Бахмутской, Мирноградской, Мангушской, Николаевской и Александровской;
— по 1 в Светлодарской, Кураховской, Новогродовской, Авдеевской, Новодонецкой, Шаховской и Добропольской.

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