В Горловке взорвался автомобиль одного из командиров боевиков «ДНР». Его госпитализировали

В подконтрольной группировке «ДНР» Горловка произошел взрыв под автомобилем командира батальона «народной милиции» группировки «ДНР». Он жив и доставлен в больницу.



Об этом в своем телеграм-канале сообщает корреспондент телеканала «Россия» (ВГТРК) в Донецке Андрей Руденко.



Как утверждается, под машину члена незаконного вооруженного формирования было заложено самодельное взрывное устройство.



Другой корреспондент ВГТРК Александр Сладков отметил, что пострадавшим комбат боевиков является Сергей Попов с позывным «Длинный».



«Замминиста иинформации ДНР» Даниил Безсонов написал в своем телеграм-канале, что взрыв произошел, когда «Длинный» вез дочь в школу. Ребенок тоже пострадал и находится в больнице.

Сергей «Длинный»

По данным российского телеграм-канала «Майор и генерал», ранение комбата «ДНР» было не тяжелым. Ему осколками посекло ноги и бедро. У пострадавшего шок первой степени, сейчас он в операционной.



Взрыв произошел примерно в 8 часов утра по местному времени (7:00 по Киеву).