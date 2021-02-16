В СБУ заявили о задержании командира ДРГ группировки «ЛНР»

Сотрудники СБУ задержали в Одесской области уроженца Луганской области, которого подозревают в работе на группировку «ЛНР» в качестве командира диверсионно-разведывательной группы боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что мужчину задержали по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию, где он выполнял разведывательные задачи, изучая украинские военные объекты.



Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.