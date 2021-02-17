Луганскому фильму о боевиках отказали в прокате и презентации в РФ

В России отказали в прокате фильму «Ополченочка» производства киностудии «Лугафильм», расположенной в оккупированном Луганске. Снятую с позиции пророссийских боевиков ленту также отказались презентовать в московском Центральном Доме кино, назвав ее жестокой и политизированной.



«Сказали, что наш фильм — это сплошь политика и жестокость. А поскольку в сентябре в России будут выборы, они хотели бы избежать политизированности. На мой взгляд, это ничто иное, как трусость культурной элиты России, которая боится признать борьбу Донбасса», — рассказал продюсер фильма Роман Разум пророссийскому ресурсу «Политнавигатор».



Актриса Наталья Колоскова, исполнившая одну из главных ролей, рассказала, что решение о презентации фильма в Доме кино принимала комиссия из восьми человек: «Руководитель Дома кино посмотрела где-то треть ленты, потом вышла, видимо, по делам, а затем пришла к самому концу. Когда кино закончилось, один из мужчин — членов комиссии, начал активно возмущаться, говорить, что фильм очень жестокий».



По словам Колосовой, в фильме показана «лишь малая часть того, что происходило на Донбассе», а «сцены пыток старались снять в щадящем зрителя формате». Согласно возрастному ограничению, установленному создателями фильма, показы могут посещать лица старше 14 лет.



«Кинопрокат в России нашей ленте не светит точно, прокатчики сказали, что не станут вкладываться в рекламу нашего фильма, а сами мы не сможем, поскольку это сотни миллионов рублей», — резюмировал Разум.



Сюжет об отказе показывать в Доме кино пророссийский фильм вышел в эфире российского государственного телеканала «Россия 24». В комментарии для эфира оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин заявил, что фильму «Ополченочка» необходимо дождаться своей очереди.



«Заявки поступают за несколько месяцев... А когда кто-то вторгается и говорит: "Срочно покажите" — это какое-то странное напряжение. Зачем этими вещами заниматься?» — заявил он.



Калинин также заверил, что в Доме кино готовы к сотрудничеству.



«Ополченку» показывали в кинотеатрах неподконтрольных властям Донецка и Луганска в 2019 году. Несколько закрытых показов прошли в оккупированном Севастополе, а также в Санкт-Петербурге и Москве.