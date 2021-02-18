Кислица рассказал, когда и при каких обстоятельствах могут появиться миротворцы ООН на Донбассе

Международная администрация ООН по поддержанию мира может появиться в отдельных районах Донецкой и Луганской областей только после заключения между Украиной и Россией мирного договора. Об этом в интервью LB.ua заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



В то же время он подчеркнул, что окончательное решение по размещению миротворцев будет принимать Верховная Рада.



«Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Совбезу. Далее вместе с Украиной разрабатывается мандат, и соглашение попадает в Верховную Раду по инициативе правительства и президента», — сказал дипломат.



По словам украинского постпреда, обращение Украины в ООН о введении миротворческой миссии на Донбассе остается в силе.



«Во-первых, сейчас нет практической дискуссии в Нью-Йорке по развертыванию миссии. Во-вторых, на сегодняшний день остается действующим обращение Украины в ООН с просьбой рассмотреть возможность развертывания миссии по поддержанию мира, которое направлено было в Секретариат Совбеза», — сообщил Кислица.

Власти Украины называют миротворческую миссию на Донбассе «планом Б» для урегулирования конфликта.



Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН говорить еще рано.



Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Россия сама себя «загнала в ловушку», согласившись на Минские соглашения. Выходом из сложившейся ситуации по Донбассу он видит в привлечении миротворцев в качестве третьей стороны.