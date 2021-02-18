Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина представит доклад о ситуации на Донбассе на Генассамблее ООН

18 февраля 2021, 16:37

Украина представит доклад о ситуации на Донбассе на Генассамблее ООН

На заседание Генеральной ассамблеи ООН, которое состоится 23 февраля, Украина готовит доклад о ситуации на оккупированных территориях. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Lb.ua.

Он также прокомментировал проведенное накануне по инициативе РФ заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений.

«Вы спрашивали, почему Россия каждый раз организует этот бесперспективный для нее разговор. Потому что это каждый раз происходит за неделю или две до проведения мероприятий, когда украинская сторона созывает заседание Генеральной ассамблеи. На этот раз оно состоится 23 февраля. Одним из пунктов повестки дня там заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Россия же своими действиями пытается подорвать авторитет Генеральной ассамблеи. И многие страны от этого не в восторге», – сказал Кислица.

Дипломат также сообщил, что Украина намерена поднять вопрос состоявшегося на оккупированной части Донбасса форума «Русский Донбасс» и одноименной «доктрины», которая предусматривает интеграцию всего региона в состав РФ.

«Мы об этом говорим с нашими партнерами, с Секретариатом ООН. Этот вопрос отображается в наших материалах, которые мы посылаем в другие представительства. Будет ли Украина из-за этого созвать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующей сессии? Да, станет. Будем ли мы об этом говорить во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да, будем говорить», – отметил Кислица.

Он добавил, что 23 февраля украинское постпредство при ООН будет организовывать брифинг под председательством Министерства по вопросам временно оккупированных территорий по ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Читайте также:

Кравчук поднимет вопрос пророссийскго форума в Донецке на заседании ТКГ

 

ТЕГИ

Организации
Оон
Места
Донбасс

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:37
Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена
10:46
«ДНР»: восемь смертей и 168 новых случаев заболевания COVID-19
10:09
Боевики четырежды за день не пропустили ОБСЕ на оккупированную территорию
09:40
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 19 февраля. Как обычно, на день
09:12
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и 10 новых случаев заболевания коронавирусом
22:58
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе Петровского
20:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 февраля
10:34
«ДНР» сообщила о 157 заболевших и 9 умерших от коронавируса за день
09:49
Луганскому фильму о боевиках отказали в прокате и презентации в РФ
09:18
Первый донецкий «вуз» получил аккредитацию в России по всем направлениям
08:16
«ЛНР» заявила о 35 заболевших и четырех смертях от COVID-19
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 февраля
все новости
16:37
Украина представит доклад о ситуации на Донбассе на Генассамблее ООН
16:20
Украина в ОБСЕ рассказала о том, что российские военные оборудуют новые позиции на Донбассе 
16:05
Сказали бы, что испугался: Кравчук объяснил свое общение с «главой ДНР» на российском ТВ
15:37
Латвия запретила въезд российскому ведущему Владимиру Соловьеву
15:37
«Нужно называть войну войной». Кравчук – о ситуации на Донбассе
15:06
Затоплены 39 шахт. В ОБСЕ назвали зоны оседания грунта на Донбассе
14:57
Растаможка «евроблях» за 1000 евро: Рада приняла законопроекты в первом чтении
14:55
Жестокое обращение с гражданским населением. Боевику «МГБ ЛНР» объявлено о подозрении
14:17
За захват Дебальцево и «Иловайский котел»: Заместителю министра обороны РФ сообщено о подозрении
14:10
Коронавирус на Луганщине: 34 новых случая и две смерти
13:48
Парламент назначил нового судью Конституционного суда
13:44
Угроза для экологии: На Донбассе из-за боевых действий пострадали более 250 потенциально опасных предприятий
все новости
ВИДЕО
В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►
16 февраля, 13:50
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
15 февраля, 23:30
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция