Украина представит доклад о ситуации на Донбассе на Генассамблее ООН

На заседание Генеральной ассамблеи ООН, которое состоится 23 февраля, Украина готовит доклад о ситуации на оккупированных территориях. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Lb.ua.

Он также прокомментировал проведенное накануне по инициативе РФ заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений.

«Вы спрашивали, почему Россия каждый раз организует этот бесперспективный для нее разговор. Потому что это каждый раз происходит за неделю или две до проведения мероприятий, когда украинская сторона созывает заседание Генеральной ассамблеи. На этот раз оно состоится 23 февраля. Одним из пунктов повестки дня там заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Россия же своими действиями пытается подорвать авторитет Генеральной ассамблеи. И многие страны от этого не в восторге», – сказал Кислица.

Дипломат также сообщил, что Украина намерена поднять вопрос состоявшегося на оккупированной части Донбасса форума «Русский Донбасс» и одноименной «доктрины», которая предусматривает интеграцию всего региона в состав РФ.

«Мы об этом говорим с нашими партнерами, с Секретариатом ООН. Этот вопрос отображается в наших материалах, которые мы посылаем в другие представительства. Будет ли Украина из-за этого созвать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующей сессии? Да, станет. Будем ли мы об этом говорить во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да, будем говорить», – отметил Кислица.

Он добавил, что 23 февраля украинское постпредство при ООН будет организовывать брифинг под председательством Министерства по вопросам временно оккупированных территорий по ситуации на востоке Украины и в Крыму.