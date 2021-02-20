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Обострение на Донбассе связано с заседаниями ТКГ и санкциями, заявил Хомчак

20 февраля 2021, 22:59

Обострение на Донбассе связано с заседаниями ТКГ и санкциями, заявил Хомчак

Провокации незаконных вооруженных формирований на Донбассе связаны с заседаниями Трехсторонней контактной группы или введением санкций за поддержку терроризма. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.  

«Обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются, как правило, накануне заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно принятия санкций за поддержку терроризма и тому подобное», – говорится в заявлении Хомчака, опубликованном на сайте ВСУ.

Главнокомандующий подчеркивает, что основная цель провокаций со стороны боевиков направлена «на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС».

Хомчак привел пример, что сегодня, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов украинских позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии НВФ вели огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Пивденное.

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«Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые», – заявил Руслан Хомчак.

По его словам, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил и средств режим тишины соблюдается.

«Украинские военнослужащие в районе ООС находятся на постоянных позициях, строго придерживаются принятых договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно в отношении гарантий безопасности для восстановления инфраструктуры. Подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию огня в ответ, если есть угроза их жизни, здоровью и для сдерживания противника от ведения активных действий», – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

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