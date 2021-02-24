На Луганщине организатору «референдума» 2014 года присудили 5 лет тюрьмы

В Луганской области жителя села Передельское Станично-Луганского района, который участвовал в организации «референдума» в 2014 году, суд приговорил к пяти годам лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, военнослужащие Луганского пограничного отряда в марте 2020 года разоблачили местного жителя, который в 2014 году выполнял функции председателя избирательной комиссии на незаконном «референдуме» в Передельском.



23 февраля 2021 года Беловодский районный суд Луганской области признал гражданина Украины, причастного к организации и проведению нелегитимного «референдума», виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.