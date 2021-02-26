На Донбассе заявили о новых обстрелах по обе стороны конфликта

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали. Кроме того, сегодня зафиксирован новый обстрел.



Об этом сообщил пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что использовав минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь неподалеку Лебединского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Желобок, Славное и Пески.



Неподалеку Луганского и Шумов НВФ использовали станковые противотанковые гранатометы.



По данным штаба, сегодня в районе Песок боевики открывал огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 8 случаях обстрелов своих позиций за минувшие сутки. Подчеркивается, что в зоне обстрелов оказались районы Горловка (поселок ш-ты им. Гагарина, поселок ш-ты 6/7), Веселого, Еленовки, Саханки, Набережного, Украинского.



Группировка «ЛНР» рассказала о четырех нарушениях «режима тишины» за сутки. Подчеркивается, что огонь велся в районе населенных пунктов Нижнее Лозовое, Лозовое и Желобок.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с с 27 июля 2020 года по 25 февраля 2021-го зафиксировала не менее 10 798 нарушений режима прекращения огня по обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях. В том числе это в том числе 3 546 взрывов, 1 233 пролетевших неопределенных боеприпаса, 104 вспышки дульного пламени, 61 осветительную ракету, а также не менее 5 854 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние дни наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.