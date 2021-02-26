Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава СБУ утверждает, что Стерненко не был их агентом

26 февраля 2021, 10:08

Глава СБУ утверждает, что Стерненко не был их агентом

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что осужденный экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко никогда не был агентом украинской спецслужбы.

«По поводу господина Стерненко, который, возможно, в этом деле как агент СБУ... Возможно ли, что с этим связано такое длительное расследование этого уголовного дела? Я вынужден дать ответ: господин Стерненко при моей каденции не был агентом СБУ и его нет в учетных данных СБУ как агента», — сказал Баканов в эфире «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.

На уточняющий вопрос, был ли Стерненко агентом СБУ до его каденции, Баканов ответил, что нет. По его словам, если бы Стерненко ранее работал на СБУ, то его фамилия сохранилась бы в учетных данных спецслужбы.

23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко и его знакомого Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. По версии следствия, Стерненко и Демчук весной 2015 года под Одессой напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.

Сам Стерненко называет уголовные дела против него политическим преследованием.

В поддержку Стерненко 23 февраля прошли акции протеста в нескольких городах Украины. В Киеве протестовали у Офиса президента; произошли столкновения с полицией. Были задержали 24 человека, которых потом отпустили. Полиция сообщила о 27 пострадавших правоохранителях.

ТЕГИ

Люди
Сергей Стерненко Иван Баканов
Организации
СБУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:55
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
09:20
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком
23:09
Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля
21:26
Волонтеры опубликовали фото российской радиолокационной станции у боевиков под Луганском
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
10:50
Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы
10:35
«ЛНР» выявила 263-ю смерть от коронавируса
09:45
«ДНР» сообщила о 131 новом заболевшем коронавирусом и 8 умерших
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 февраля
17:57
В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка
10:46
Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине
10:38
«ДНР»: Ребенок 2019 года пострадал при взрыве гранаты в Снежном
09:58
«ЛНР»: За сутки скончался один человек от коронавируса
09:57
В Донецке показали вакцинацию вторым компонентом «Спутника V». Новой поставки пока нет
все новости
12:10
Кравчук хотел бы «выкинуть Россию силой» из Донбасса, но опасается последствий
11:58
В районе проведения ООС начали вакцинацию военнослужащих
11:22
Медведчук прокомментировал «разговор с Сурковым». Аудиозапись изучит СБУ
11:17
В Верховный суд поступил иск от телеканала «112 Украина», в отношении которого введены санкции
10:47
За сутки на Донетчине выявили 136 случаев коронавируса
10:19
Район Донецкой фильтровальной станции подвергся обстрелу во время доставки работников на смену
10:08
Глава СБУ утверждает, что Стерненко не был их агентом
09:55
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
09:20
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком
09:12
На Донбассе заявили о новых обстрелах по обе стороны конфликта
08:40
За второй день вакцинации в Украине сделали более тысячи прививок от ковида
08:12
В Украине снова выявили более 8 тысяч заболевших коронавирусом
00:13
Резников: Режим «тишины» на Донбассе почти не работает
23:09
Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
25 февраля, 21:45
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Выборы в России: Какой план выберет Кремль и есть ли в нем место Донбассу? ►
20 февраля, 22:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция