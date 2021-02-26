Глава СБУ утверждает, что Стерненко не был их агентом

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что осужденный экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко никогда не был агентом украинской спецслужбы.



«По поводу господина Стерненко, который, возможно, в этом деле как агент СБУ... Возможно ли, что с этим связано такое длительное расследование этого уголовного дела? Я вынужден дать ответ: господин Стерненко при моей каденции не был агентом СБУ и его нет в учетных данных СБУ как агента», — сказал Баканов в эфире «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.



На уточняющий вопрос, был ли Стерненко агентом СБУ до его каденции, Баканов ответил, что нет. По его словам, если бы Стерненко ранее работал на СБУ, то его фамилия сохранилась бы в учетных данных спецслужбы.

23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко и его знакомого Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. По версии следствия, Стерненко и Демчук весной 2015 года под Одессой напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.



Сам Стерненко называет уголовные дела против него политическим преследованием.



В поддержку Стерненко 23 февраля прошли акции протеста в нескольких городах Украины. В Киеве протестовали у Офиса президента; произошли столкновения с полицией. Были задержали 24 человека, которых потом отпустили. Полиция сообщила о 27 пострадавших правоохранителях.