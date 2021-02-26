Зеленский приказал наказывать виновных в неисполнении решений СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля «О состоянии выполнения решений СНБО».



Текст соответствующего указа от 26 февраля размещен на сайте президента. Документ вступает в силу со дня его официальной публикации. Контроль над выполнением введенного в действие решения возлагается на секретаря СНБО.



Решение СНБО предусматривает, что Кабинет министров должен обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента, а также принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении введенных в действие решений СНБО.



Премьер должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО, введенными в действие президентскими указами.

В феврале СНБО провело уже два заседания, на которых были введены санкции. Так, 2 февраля были введены санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.



Сегодня, 26 февраля, СНБО проведет очередное заседание.