На Луганщине началась вакцинация среди военнослужащих

В Луганской области началась вакцинация от коронавируса среди военнослужащих. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Первым прививку от COVID-19 получил капитан медицинской службы в/ч А0206 Иван Стаценко, который оказывает помощь военным с ковидом.



Первыми вакцинацию пройдут военные медики, а потом прививки сделают всем представителям силовых ведомств. Для этих нужд выделено 6800 доз индийской вакцины Oxford/AstraZeneca) из 14300 доз, которые получила область.



Вакцинация проходит на базе 59-го военного мобильного госпиталя в Северодонецке.



Вакцинация в Украине началась с 25 февраля.

Согласно плану вакцинации от COVID-19 в Украине иммунизация будет происходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне конфликта.



На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. На втором к ним добавят прививочные пункты.



В первые два дня вакцинации от коронавирусной болезни в зоне проведения операции Объединенных сил препарат ввели 90 военнослужащим.