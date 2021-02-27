В Донецке проверяют сообщение о минировании более 30 школ. Детей эвакуировали

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Обновлено. По состоянию на 12:00 по местному времени (11:00 по Киеву) поступили анонимные сообщения о минировании 35 школ Донецка. Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



Была проведена эвакуация детей.



«Уважаемые родители, проконтролируйте, чтобы дети пришли домой!» — подчеркнул Кулемзин.



Ранее утром он сообщал, что в 26 школ Донецка на электронный адрес поступила информация о минировании зданий.



Сотрудники «полиции» проводят обследования школ, а также устанавливают того, кто распространил сообщение о минировании, отметили в «МВД ДНР».



По данным Кулемзина, в ходе обследования информация о минировании не подтвердилась в: