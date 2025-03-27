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Массированная атака дронов на Харьков: пострадали 12 человек, включая 14-летнюю девочку и 5-летнего мальчика

27 марта 2025, 10:12

Массированная атака дронов на Харьков: пострадали 12 человек, включая 14-летнюю девочку и 5-летнего мальчика

В результате атаки БпЛА на Харьков пострадали дети. Фото: кадр из видео В результате атаки БпЛА на Харьков пострадали дети. Фото: кадр из видео

В результате массированной атаки российских БпЛА в Харькове пострадали 12 человек, среди них 14-летняя девочка и 5-летний мальчик. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



«Из-за вражеских ударов повреждены складские помещения, гражданское предприятие, жилые дома и автомобили», — отмечают правоохранители.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, все пожары, вызванные атакой, полностью ликвидированы.



Вечером 26 марта российские войска нанесли массированный удар по Харькову ударными беспилотниками. Зафиксировано восемь попаданий БпЛА, вызвавших четыре крупных пожара.

Наибольшее возгорание, охватившее 2500 квадратных метров, произошло в производственном здании. Также горели складские помещения и автомобили.

Напомним, в ночь на 27 марта 2025 года (с 20:00 26 марта) российские войска атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М» из Воронежской области, а также 86 ударными дронами типа Shahed.

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