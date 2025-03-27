По всей линии боестолкновения сейчас самая стабильная ситуация за последний год — офицер ВСУ «Алекс»

Лейтенант ВСУ и военный блогер с позывным «Алекс» (Офицер+). Фото: телеграм-канал

В настоящее время наблюдается самая стабильная и контролируемая ситуация по всей линии боестолкновения за последний год. Об этом сегодня написал в телеграм-канале лейтенант ВСУ и военный блогер с позывным Офицер+ (Алекс).

«Шутки-шутками, но сейчас мы имеем наиболее стабильную и контролируемую обстановку по всей ЛБС за последний, наверное, год», — сообщил он.

Отмечается, что у ВСУ есть и проблемы, требующие немедленного решения, «это не новость для общества и командования», однако, нанеся большие потери противнику в живой силе и технике, он сильно потерял свой наступательный потенциал.

Украинский офицер сообщает, что большинство механизированных подразделений россиян фактически уже не механизированы и не имеют вообще бронетехники для того, чтобы проводить штурмовые действия на броне, «пытаться залетать в наши тылы» между позициями.

«Едва хватает танков и БМП для огневой поддержки штурма, а вся механизация свелась к буханкам и бобикам с баз хранения (которых уже и так очень мало) или пешим ходом, однако по живой силе также скоро будет дефицит», — пишет он.

Справка: Лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» — 24-летний Александр, офицер, автор телеграм-канала «Офицер+». В нем боец публикует актуальную информацию, которую получает от своих товарищей с разных направлений на фронте.