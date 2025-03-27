Повреждены жилые дома в результате ударов армии РФ за сутки на Донетчине

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 26 марта, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.
По словам Филашкина, под удары армии РФ попали четыре региона:
Волновахский район. В Зеленом Гаю Комарской громады 1 человек ранен, 3 дома повреждены.
Покровский район. В Покровске ранен человек.
Краматорский район. В Иванополье Константиновской громады 1 человек ранен, повреждено 6 частных домов; в Новодмитровке повреждено 30 домов.
Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.
Ранее мы писали, что за 26 марта в Донецкой области получили ранения трое людей в результате российской атаки.
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