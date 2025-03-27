Повреждены жилые дома в результате ударов армии РФ за сутки на Донетчине

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 26 марта, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары армии РФ попали четыре региона:





Волновахский район. В Зеленом Гаю Комарской громады 1 человек ранен, 3 дома повреждены.





Покровский район. В Покровске ранен человек.

Краматорский район. В Иванополье Константиновской громады 1 человек ранен, повреждено 6 частных домов; в Новодмитровке повреждено 30 домов.



Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что за 26 марта в Донецкой области получили ранения трое людей в результате российской атаки.