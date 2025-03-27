Одно из старейших зданий Днепра было повреждено в результате российского обстрела — Филатов

Из-за российской атаки по Днепру было повреждено одно из старейших зданий города. Фото: ГВА

В результате российского обстрела Днепра был поврежден Потемкинский дворец — одно из старейших зданий города. Об этом сегодня сообщил начальник городской военной администрации Борис Филатов.

Сейчас в здании XVIII века располагается Дворец студентов Днепровского национального университета, говорится в сообщении

«Какими же надо быть конченными ублюдками (да еще и тупыми), чтобы стрелять по самому центру города, по плотной жилой застройке и в процессе развалить историческое здание дворца великого князя Потемкина, который он строил для Екатерины II? Здание — символ имперской мощи», — написал мэр Борис Филатов.

Он не уточнил характер повреждений постройки, но заявил, что ее восстановят — и переименуют в честь гетмана Сагайдачного, «который Москву палил».

Напомним, в ночь на 27 марта российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Днепру. В результате атаки в городе возникли пожары, есть пострадавшие.