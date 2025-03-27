В «Резерв+» добавили возможность отсрочки для людей с инвалидностью

В приложении «Резерв+» стали доступны отсрочки от мобилизации для людей с инвалидностью, чьи данные внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.



Чтобы оформить отсрочку, необходимо нажать на три точки на главном экране приложения, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию. После обработки запроса пользователь получит уведомление с результатом.



В случае отсутствия данных в реестрах рекомендуется обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства.

Ранее сообщалось, что россияне начали проводить мобилизационные мероприятия на оккупированной части Донецкой области.