«Белые ангелы» эвакуировали из Волновахского района еще 11 человек

Еще 11 человек, из них - одного ребенка эвакуировали. Фото: Волновахская РВА

Полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировал из села Комар Волновахского района Донецкой области одиннадцать человек, среди них – один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Волновахской РВА.



«Еще 1 ребенка и 6 взрослых удалось эвакуировать из с.Комар и 4 взрослых из с. Новохатское Комарской громады Волновахского района, работниками СЭЗ «Белые Ангелы» Волновахского РОП ГУНП в Донецкой области», — говорится в сообщении.





В ведомстве призвали родителей эвакуировать детей в безопасные регионы.



Ранее мы писали, что местные власти Донецкой области планируют расширить территорию, где действует принудительная эвакуация несовершеннолетних, до 15 километров от линии фронта. Пока неизвестно, какие именно населенные пункты входят.