Аваков: Договориться с Путиным о Донбассе невозможно

Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что Украина не сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о мире на Донбассе. Об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук на телеканале «1+1».



Аваков рассказал, что высказывал свою позицию президенту Владимиру Зеленскому перед парижским саммитом «нормандской четверки» в декабре 2019 года.



«Когда больше года назад мы ехали на парижский нормандский саммит, то я говорил президенту: «Вы, конечно же, не имеете права не попробовать, попробуйте, посмотрите. Но, к сожалению, мой опыт говорит, что вряд ли что-то получится с Путиным, потому что для Путина независимая Украина — это нонсенс», — сказал он.



По мнению Авакова, Зеленский сам убедился в невозможности договориться с Путиным: «Если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь манера поведения, которую он демонстрирует — это его убеждения. Я надеюсь на это».

На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал провести саммит лидеров Нормандского формата (Украина, РФ, Франция, Германия) для достижения прогресса по урегулированию на Донбассе.



В начале февраля Кулеба заявил, что Украина стремится к встрече лидеров Нормандского формата, чтобы напрямую договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным о стратегических для Донбасса решениях. Пока в Москве заявляют о том, что «нет предмета для встречи», в Киеве считают, что «все решения подготовлены», подчеркнул министр.