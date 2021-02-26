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Кулеба призвал провести саммит «нормандской четверки» для прогресса в урегулировании на Донбассе

26 февраля 2021, 14:07

Кулеба призвал провести саммит «нормандской четверки» для прогресса в урегулировании на Донбассе

Для достижения прогресса по урегулированию конфликта на Донбассе необходимо провести саммит лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения Нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска, но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит Нормандской четверки. Потому что, несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед необходимо решение, которого надо достигать за столом с [президентом России] Владимиром Путиным», — сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом в Париже.

В свою очередь глава МИД Франции указал, что на Нормандском саммите 2019 года в Париже было продвижение вперед.

«Участие президента [Владимира] Зеленского впервые в этом саммите очень позитивно повлияло на изменение дискуссии в этом формате. Мы утвердили план действий, и он еще до сих пор актуальный, на столе. Мы видим, что много обязательств, в частности по безопасности, соблюдались определенное время, в частности прекращение огня, которое выполнялось до последнего времени, хотя в последнее время ситуация ухудшилась», — отметил Ле Дриан.

Глава МИД Франции также указал на определенный прогресс по открытию новых КПВВ, по зоне отведения тяжелого вооружения, прогресс по разминированию.

«Но в политическом плане все, что было реализовано, не отвечало ожиданиям. Теперь мы будем и в дальнейшем отслеживать все, что делается по выполнению обязательств в политическом плане, но при этом делая акцент на соблюдении именно составляющей по безопасности. Нормандский формат мне кажется самым лучшим форматом для того, чтобы продвигаться дальше, хотя сейчас это сложно делать в условиях эпидемии ковида. Но при этом все участники признали, что это хороший формат. Главное, чтобы все имели намеренье делать что-то», — подчеркнул он.

В начале февраля Кулеба заявил, что Украина стремится к встрече лидеров Нормандского формата, чтобы напрямую договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным о стратегических для Донбасса решениях. Пока в Москве заявляют о том, что «нет предмета для встречи», в Киеве считают, что «все решения подготовлены», подчеркнул министр.

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