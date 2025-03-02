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В Лондоне стартовал саммит по ситуации в Украине

02 марта 2025, 17:50

В Лондоне стартовал саммит по ситуации в Украине

В Лондоне начался саммит по ситуации в Украине. Фото: ОП В Лондоне начался саммит по ситуации в Украине. Фото: ОП

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне начался саммит по ситуации в Украине с участием президента Владимира Зеленского. Об этом передает сайт ОП.

Саммит организовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«На мероприятии обсудят вызовы, которые стоят перед Украиной и всей Европой, борьбу против российской агрессии и поиски путей к справедливому, устойчивому миру. Также будут говорить о том, как укрепить позиции Украины - продолжением военной помощи и усилением экономического давления на Россию», — говорится в сообщении.

По результатам встречи союзники скоординируют позиции, выработают совместный план действий и конкретные шаги для окончания войны справедливым миром и предоставления Украине надежных гарантий безопасности.

В саммите примут участие лидеры Украины, Великобритании, Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Ранее мы писали, что перед началом саммита президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа всегда будет поддерживать Украину.

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