Украинская авиация атаковала пограничную заставу ФСБ РФ в Брянской области

Удар по позициям ФСБ в Брянской области РФ произошел 27 февраля. Фото: Генштаб

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины в четверг, 27 февраля, нанесли удар по позициям ФСБ в Брянской области РФ. Это существенно снизило возможности россиян по управлению силами и средствами в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Генштабе.



«Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ РФ в населенном пункте Белая Березка, Брянская область», — говорится в сообщении.



В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура, в частности средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий.



В Генштабе отметили, что ВСУ продолжают наносить потери россиянам.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в ночь на 28 февраля ударили по складу хранения боеприпасов оккупантов на захваченной территории, а также атаковали важные объекты россиян в Российской Федерации.