Дрон РФ ударил по экопарку под Харьковом, погибли животные. Фото: Генпрокуратура

Российский беспилотник атаковал экопарк в селе Лесное, пригороде Харькова, в ночь на 3 марта. В результате удара разрушены вольеры, погибли животные.



Как сообщает Офис Генерального прокурора, под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дрон РФ ударил по экопарку под Харьковом, погибли животные. Фото: Генпрокуратура

Следователи документируют последствия удара и фиксируют военные преступления, совершенные российскими военнослужащими.

Напомним, российская оккупационная армия атаковала дронами Черниговскую область, удар пришёлся по одной из ферм в Нежинском районе.