Подготовка встречи Путина и Трампа, возможно, будет ускорена — CNN

В Москве собираются ускорить встречу Путина и Трампа. Архивное фото

Москва ожидает, что переговоры о восстановлении отношений США и России в ближайшие недели продолжатся и даже ускорятся. Также в частном порядке обсуждается, что будет ускорена подготовка личной встречи президентов двух стран, пишет американский телеканал CNN.

Первый раунд переговоров представителей Москвы и Вашингтона прошел 18 февраля в Саудовской Аравии. По информации CNN, сейчас ведется подготовка ко второму раунду, который также состоится в одной из стран Персидского залива.

В Москве рассчитывают, что на фоне осложнившихся отношений президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским нелегкие переговоры о прекращении российско-украинской войны отойдут на второй план по сравнению с обсуждением потенциально выгодных экономических сделок между США и Россией, сообщает CNN.

Напомним, 18 февраля в столице Саудовской Аравии пошли переговоры делегаций США и России. Они продолжались 4,5 часа. Участвовавший в них помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что они «прошли неплохо».