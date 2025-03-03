Оккупанты более 10 раз атаковали населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки, 2 марта, российские войска 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. В результате российского удара повреждены жилые дома, административные здания и линия электропередач. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, под обстрел попали четыре района:



Волновахский район. В Комаре повреждены 2 админздания и 2 магазина, в Андреевке-Клевцово ранен человек, повреждены 2 магазина, админздание и предприятие.

Покровский район. В Покровске 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены 3 частных дома; в Родинском повреждены 2 многоэтажки и магазин.

Краматорский район. В Лимане повреждены дом, хозяйственная постройка и линия электропередач. В Константиновке ранен человек, повреждены 10 частных домов, админздание, линия электропередач и газопровод; в Иванополье повреждены 5 частных домов.



Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 2 марта, обстреляла Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов один человек погиб, еще один человек — пострадал.