Сын переговорщицы «ЛНР» выложил в TikTok видео с «Мерседесом». Но потом удалил ролик

Фто: fillkob / Instagram

Сын руководительницы рабочей группы по обмену пленными при группировке «ЛНР» Ольги Кобцевой Филипп опубликовал в TikTok видео, в котором он делает занос за рулем Mercedes CLS на заснеженной улице Луганска.



На ролик обратили внимание пользователи соцсетей, которые начали критиковать сына «чиновницы ЛНР» за образ жизни в стиле «золотой молодежи». На данный момент видео в аккаунте Кобцева в TikTok недоступно.

Пока кто-то воюет за ЛНР за 18 тыс. руб, сынок Кобцевой Филиппок, типа руководитель какой-то там говномолодежной конторки в МОре Луганщины при зарплатке в 35 тыс, а маминой в 50, владеет скромным мерсиком CLS 550 AMG и снимает ролики для Тиктока на эстакаде в центре Луганска. pic.twitter.com/a2HkaIn1kg — Колывано-Бджолария LPR (@fake_LNR) March 2, 2021



Mercedes CLS с пробегом может стоить от 20 до 40 тысяч долларов в зависимости от комплектации.



По всей видимости, ролик был снят в конце прошлого года. Кобцев публиковал пост о съемках 16 декабря у себя в Instagram.

Филипп Кобцев является координатором проекта «Мы помним» в сепаратистском движении «Мир Луганщине».

Глава «ЛНР» Леонид Пасечник и Филипп Кобцев

Направление деятельности проекта «Мы помним», как сказано на сайте организации, — сохранение памяти о людях, погибших в результате войн, вооруженных преступлений и конфликтов, терактов, катастроф природного и техногенного характера, а также о знаковых исторических событиях, международных и национальных памятных датах. Кобцев организовывает различные акции памяти.



Судя по его постам в Instagram, в свободное время он увлечен уличными гонками.

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Его мать, Ольга Кобцева, помимо курирования вопроса обмена пленными в Луганске, принимает участие в заседаниях гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по приглашению России, которая, в свою очередь, контролирует «ЛНР» И «ДНР».

Ольга Кобцева (слева). Фото: «ГТРК ЛНР»