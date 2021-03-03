Фото: Военкор Медведев / Telegram

В Донецке в полдень по местному времени (час дня по Киеву) произошел пожар в гастро-пабе «Свинья», который расположен на Бульваре Пушкина в центре города. Об этом сообщают пользователи соцсетей и сепаратистский ресурс «ДАН».



На место происшествия прибыли спасатели.



По словам сотрудников кафе, возможная причина возгорания — взрыв газового баллона для розлива пива.



Впоследствии возгорание здания гастро-паба усилилось. Столб пламени и дыма поднялся над крышей заведения.

Спасатели демонтировали кровлю, чтобы тушить возгорание сверху.



Позже пожар в гастро-пабе удалось потушить, но огонь перекинулся на соседнее офисное здание. К месту происшествия прибыло подкрепление.



Примерно через четыре часа пожар в кафе «Свинья» и прилегающем к нему офисном здании был ликвидирован. Пострадавших нет.

Гастро-паб «Свинья» был открыт задолго до начала вооруженного конфликта в 2014 году. Заведение было известно наличием своего маскота — живого хряка по кличке «Модест».