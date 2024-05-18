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«Шахеды» атаковали Украину ночью: сколько сбито и куда они целились

18 мая 2024, 09:10

«Шахеды» атаковали Украину ночью: сколько сбито и куда они целились

В ночь на 18 мая российская армия атаковала Украину, запустив 13 дронов-камикадзе. Ударные беспилотники «Shahed-131/136» были запущены из районов РФ Приморско-Ахтарск и Курск.

Украинские военные отметили, что совместными силами удалось сбить все запущенные дроны.

«В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях», — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В компании «Укрэнерго» сообщили, что российские дроны атаковали два объекта энергетической инфраструктуры.

«Ночью БпЛА атаковали два объекта энергетической инфраструктуры, в восточном и центральном регионах. Без пострадавших. Потребители не обесточивались», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 17 мая 2024 года Россия атаковала территорию Украины 20-ю ударными БпЛА. 

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