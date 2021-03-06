В полиции Донетчины назвали количество уголовных дел о домашнем насилии

За два месяца в Донецкой области правоохранители направили в суд 87 уголовных производств, открытых по фактам домашнего насилия.



Как сообщают в полиции Донечтины, с начала года правоохранители открыли 152 уголовных производства по статье 1261 УК Украины (домашнее насилие). Также участковые офицеры полиции составили 1865 административных материалов также за домашнее насилие. Кроме этого 233 человека получили срочные предписания, согласно которым им запрещено приближаться к своим жертвам.



В Мариуполе и Краматорске на сообщения о домашнем насилии выезжают специально созданные мобильные группы. За два месяца правоохранители 792 раз реагировали на вызовы о помощи.



Полицейские Донетчины призывают жителей области не замалчивать о совершении домашнего насилия. За помощью можно позвонить в полицию по телефону «102» или анонимно обратиться на «горячие линии» помощи:



- Национальная «горячая линия» (Ла Страда): 116 123/0 800 500 335;



- Правительственная «горячая линия»: 1547



- Детская горячая линия: 116111