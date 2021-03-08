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За равенство и против насилия — в Киеве прошел марш женщин

08 марта 2021, 15:31

За равенство и против насилия — в Киеве прошел марш женщин

В центре Киева 8 марта состоялся Марш женщин — акция, призванная привлечь внимание к проблемам равенства прав женщин и мужчин и домашнему насилию.

Участницы и участники акции требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию — документ, главной целью которого является предупреждение насилия против женщин и защита пострадавших. Они также выступили за сохранение социальных гарантий для тех, кто потерял работу и безопасные условия труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19.

«Людей в этом году на Марше женщин было ещё больше чем в прошлом. Все преимущественно юные, девочки, и мальчики, тоже. Главное требования Марша - ратификация Стамбульской конвенции. Позор, до сих пор этого не сделано», — говорит одна из участниц акции Аксинья.

Вместе с маршем на Михайловской площади параллельно проходила контракция «Операция спасения феминисток», которую организовала общественная организация «Традиция и порядок». Они выступают против ратификации Стамбульской конвенции и легализации секс-работы, а также призывают запретить аборты.

«Ультраправые  зачем-то взяли в осаду княгиню нашу Ольгу, первую в украинской истории радикальную феминистку. С идеологией и креативом в тех рядах совсем худо», — отмечает Аксинья.

Марш женщин сопровождали правоохранители.

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