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Международный уголовный суд получил новые факты об обстрелах на Донбассе

09 марта 2021, 11:54

Международный уголовный суд получил новые факты об обстрелах на Донбассе

Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) информационное сообщение по фактам нарушений международного гуманитарного права со стороны незаконных вооруженных формирований под контролем России на территории Луганской области.  Это уже семнадцатое по счету сообщение о нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

«Обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружения неизбирательного действия, последствия поражения которым непрогнозируемые, и осуществления обстрелов гражданских объектов. Речь идет об артиллерийских обстрелах больниц, жилых домов, объектов газо-, водо-, электроснабжения, то есть той инфраструктуры, которая не используется в военных целях, а, следовательно, запрещены Женевских конвенций 1949 года», – сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Всего в сообщении изложена информация о 34 фактах неизбирательных обстрелов. Результатами этих действий были многочисленные повреждения водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перебои в водоснабжении и электроснабжении в поселках Новотошковское, Волчеяровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Горское, Золотое и Попасная с общей численностью населения более 40 тысяч человек.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подчеркнул, что органы прокуратуры совместно с правозащитниками провели анализ и собрали доказательную базу, которая доказывает систематичность преступных действий в отношении жителей Луганской области и объектов гражданской инфраструктуры.

Он добавил, что в областных прокуратурах на Донбассе введен реестр пострадавших в результате вооруженного конфликта.

«В уголовных производствах в отношении преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, установлены более 4,2 тысяч пострадавших, из которых более 90% – именно физические лица. 328 гражданских получили телесные повреждения, а 197 погибли в результате вражеских обстрелов», – рассказал Мамедов.

Сообщение в МУС подготовлено Луганской областной прокуратурой совместно с Луганским областным правозащитным центром «Альтернатива» и представителями департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, а также Офиса генпрокурора на основании мониторинговых визитов правозащитников в зону вооруженного конфликта, интервью с пострадавшими и материалов уголовных производств.

Отмечается, что с 2014 года было установлено более 7 тысяч поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры в Луганской области. В течение последнего года задокументированы 655 обстрелов с неподконтрольной территории Луганской области, в результате которых повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены трое гражданских и один погиб.

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