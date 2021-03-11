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В Черном море затонуло судно с украинскими моряками, есть погибшие

11 марта 2021, 12:10

В Черном море затонуло судно с украинскими моряками, есть погибшие

В Черном море у берегов Румынии затонуло судно «Волго Балт» 179 с 13 украинскими моряками на борту. Двое человек погибли. Об этом сообщила компания Grup Servicii Petroliere, которая принимает участие в спасательной операции.

Экипаж корабля состоит из 13 человек, из них 12 мужчин и одна женщина, все они граждане Украины.

Десять членов экипажа были спасены, их доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца по окончании спасательных работ. Еще один пропал без вести, его поиски продолжаются.

Как сообщает Hotnews. ro, корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

Судно затонуло примерно в 70 морских милях от порта Констанца.

На место инцидента был отправлен корабль Artemis, принадлежащий румынскому Агентству по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM).

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