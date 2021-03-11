В Черном море у берегов Румынии затонуло судно «Волго Балт» 179 с 13 украинскими моряками на борту. Двое человек погибли. Об этом сообщила компания Grup Servicii Petroliere, которая принимает участие в спасательной операции.



Экипаж корабля состоит из 13 человек, из них 12 мужчин и одна женщина, все они граждане Украины.



Десять членов экипажа были спасены, их доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца по окончании спасательных работ. Еще один пропал без вести, его поиски продолжаются.



Как сообщает Hotnews. ro, корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.



Судно затонуло примерно в 70 морских милях от порта Констанца.



На место инцидента был отправлен корабль Artemis, принадлежащий румынскому Агентству по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM).